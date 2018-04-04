‘Otizmlilerin yanındayız’

Otizmli çocukların, sanat dünyasının ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek hazırladıkları sergi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde sanatseverlerle buluştu. Geceye Mustafa Ceceli, Özlem Yıldız, Yağmur Tanrısevsin, Sadettin Saran ve Amine Gülşe gibi ünlü isimler katıldı. Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, gece ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Otizm Farkındalık Günü'nde böyle bir gecenin düzenlenmesi çok güzel olmuş bence. Otizmli kardeşlerimizin yanında olmaya geldik. Ufak da olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana."

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