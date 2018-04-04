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‘Otizmlilerin yanındayız’

Giriş Tarihi: 4.4.2018
‘Otizmlilerin yanındayız’

Otizmli çocukların, sanat dünyasının ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek hazırladıkları sergi, 2 Nisan 'nde sanatseverlerle buluştu. Geceye , , Yağmur Tanrısevsin, Sadettin Saran ve Amine Gülşe gibi ünlü isimler katıldı. Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, gece ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Otizm Farkındalık Günü'nde böyle bir gecenin düzenlenmesi çok güzel olmuş bence. Otizmli kardeşlerimizin yanında olmaya geldik. Ufak da olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana."

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‘Otizmlilerin yanındayız’
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