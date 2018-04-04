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: ‘O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim’

ye giden , “Kabe’yi tavaf ettiğim anı tarif etmem mümkün değil. O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim. İnşallah Hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum” dedi

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Sinan Akçıl: ‘O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim’
Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz haftalarda gördüğü bir rüyanın ardından ye gitmeye karar verdi. Konser programını umre ziyaretine göre ayarlayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ordu konserinin ardından umreye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden Akçıl, Mekke ve Medine'de Türkler ve Araplar'dan büyük ilgi gördü. Birçok hayranı Akçıl ile fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Sinan Akçıl, "Önce Peygamber Efendimiz'in kabrini, sonra Uhud Dağı'ndaki şehitliğimizi ziyaret ettim. Ardından da Mekke'de umreyi tavaf ederek ziyaretimi tamamladım" dedi. Kabe'yi gördüğü anda gözyaşlarını tutamayan Akçıl, oradaki maneviyatın kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Şarkıcı, kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiği anda yaşadıklarının tarifsiz olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Kabe'yi tavaf ettiğim anlarda Yaradan'a ruhen yaklaştığımı hissettim. O anı tarif etmem mümkün değil. İnşallah Allah'ım nasip ederse Hac vazifemi de yerine getirmeyi çok istiyorum. Özellikle sabah ezanını dinleyip ibadetimi yaptıktan sonra ellerimi Yaradan'a açarak 'Beni, ailemi, eşimi dostumu bağışla, günahlarmızı affet. Güzel ülkemi, vatanımı her türlü iç ve dış düşmana karşı koru. Mehmetçiğimizi, ordumuzu gireceği her mücadelede muzaffer eyle' diyerek dua ettim. Bu anlar benim için çok özeldi." Ünlü şarkıcı, ziyareti sırasında kendisini çok şaşırtan bir olayı da anlattı: "Türk bir kız hayranım peşimden koşarak yanıma geldi. Elindeki kağıdı bana verdi. İnanılmaz bir hikaye. Kağıda adımı yazıyor ve karşısında beni görüyor. Çok özel bir andı." Akçıl'ın Canem adlı hayranı, aynı hikayeyi "Bu notu 17 gün önce İzmir'de yazmıştım. Bugün karşılaştık, mutluyum" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.
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Sinan Akçıl: ‘O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim’
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