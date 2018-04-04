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yatırımlarını ’e kaydırıyor

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
İbrahim Tatlıses yatırımlarını İzmir’e kaydırıyor
15 MİLYON DOLAR
İki yıldır 'de yaşayan 'ten yeni kararlar. Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve 'la bağlarını tamamen koparmak istiyor. Tatlıses, bu amaçla Seyrantepe'deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor.

LOKANTASINI TAŞIYACAK
Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir'de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor. Sanatçı, aynı binada bulunan Tatlıses Kebap'ı da başka bir yere taşıma kararı aldı. Sanatçı, diğer yandan yeni albümünü bitirmek üzere olduğunu ve yakında çıkaracağını açıkladı.
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İbrahim Tatlıses yatırımlarını İzmir’e kaydırıyor
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