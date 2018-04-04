Ünal’ın kuşları uçmaya hazır

Senaryosunu yazıp yönettiği 'Sofra Sırları' filmi geçtiğimiz aylarda vizyona giren, aynı tarihlerde 'Bana Göre Kıyamet' adlı son romanı okuyucusuyla buluşan Ümit Ünal, şimdi de resim sergisiyle gündemde. Ünal, 2016'da açtığı Mahlukat Bahçesi adlı desen sergisiyle, hayal dünyasının ve becerilerinin sinema ve edebiyat ile sınırlı olmadığını göstermişti. Ünlü yönetmen ve yazarın eserleri, iki yıl aradan sonra yarın İstanbul Consept Galeri'de sergilenmeye başlayacak. Küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun yaptığı 'Kuşlar, Yüzler ve Diğer Şeyler' isimli sergisinde Ünal'ın suluboya tekniğini kullanarak yaptığı ve fırça darbeleriyle yarattığı hayali kuşlar yer alıyor. Sanatçının Mehmet Yaşin'in 'Abuk' ve Hasan Ali Toptaş'ın 'Gecenin Gecesi' kitapları için çizdiği desenler de sergide. Sergi, 30 Nisan'a kadar görülebilir.

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