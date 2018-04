‘Biz mehmetçiğe gittik sen de YPG’ye git’

Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiğimize destek olmak için Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki ünlü sanatçı ve sporcular hakkında ağır ithamlarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ünlülerden yanıt geldi. Kılıçdaroğlu; İbrahim Tatlıses'ten Hülya Koçyiğit'e, Ajda Pekkan'dan Sibel Can'a, Seda Sayan'dan Hande Yener'e kadar onlarca ünlü ismin Reyhanlı'daki karakol ziyareti için "52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç" demişti. Oğulpınar Hudut Karakolu'nda askerlerimizle bir araya gelip onlarla tek yürek olan ünlü isimler, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kınadıklarını belirterek görüşlerini GÜ- NAYDIN'la paylaştı.

YAVUZ BİNGÖL

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi muhatabı değiliz. Aramızda 200 kişiye yakın olimpiyat şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu sporcularımız var, edebiyatçılar, oyuncular, ses sanatçısı arkadaşlarımız var. Hepimize böyle 'güruh' ve 'rezil' demesi yakıştı mı bir muhalefet parti liderine? Sözlerini aynen kendisine iade ediyoruz. Biz bu ülkede her şeye duyarlı insanlarız. Bu ülkede kan akar, gözyaşı olur, acı olur; her yerde biz varızdır. Her yere gideriz, bu dayanışmayı gösteririz. Özellikle benim de karnem bu konularda pekiyi ile doludur. Hepimiz bu hayatta öğrenciyiz; geliyoruz, geçip gidiyor ömrümüz. Bu ülkede 40 yıldır kan akıyor. Çözüm sürecine de destek verdik; bu ülkede kanın durması, acı ve gözyaşının, savaşın bitmesi için her türlü riskin altına elimizi değil, vücudumuzu koyan da biziz. Ama en ağır eleştirilere, hakaretlere maruz kalıyoruz işte bu şekilde. Hiç yakıştıramadım kendisine. Ne alevi kökenli bir lider olmasına yakıştı söyledikleri, ne de o partinin genel başkanı olarak yakıştı... Bu kadar insana, bu kadar ağır hakaretler, sözler söyledi, hepimize haksızlık etti. Cumhurbaşkanımız dahil, bütün sanatçı ve sporcu arkadaşlarımıza, hepimize haksızlık etti. Çok üzüldüm; kendisi adına, hepimiz adına, ülke ve toplum adına üzüldüm. Yazıklar olsun!"

POLAT YAĞCI

"Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi şaşırtıcı değil. Benzer saçmalıkta söylemlerine geçmişte de çokça rastlamak mümkün. Birlik ve beraberlik kelimelerini sıkça kullanıp bu kelimelerin ruhunu hissedememesi üzücü. 'Düğüne gidiyoruz' diyerek, cepheye giden Mehmetçiği anlamamış birine, hafta sonu yaşanan birlik beraberlik ruhunu anlatmak zor. Ne diyeyim, Allah zihin açıklığı versin."

ESAT KABAKLI

"50 yıllık sanat hayatım boyunca devletim ve milletim için türküler icra ettim, besteler yaptım. Türk askerinin Afrin'deki başarılı operasyonu sonucu onları ziyaret etmem, yine milletim ve askerimiz için türküler söylememden daha doğal bir davranış olamaz. Elbette askerimizi ziyaret edeceğiz, YPG'yi ziyaret edecek değiliz ya! Şu bir gerçek ki, böyle bir durumda hangi ülkede olursa olsun milletler kenetlenir; sanatçısı, sporcusu, askeri, siyasetçisi tek yumruk olur. İnşallah bir gün muhalefet dahil, tüm siyasetçilerde bu sağduyu ve vatan aşkını görürüz."

HANDE YENER

"Ülkemiz, dünyanın en değerli topraklarına ve milletine sahip. Türkiye'miz, yıllardır bu eşsiz, benzersiz özellikleri sebebiyle, terörle mücadele ediyor ve maalesef yıllardır şehit veriyoruz. Yıllardır bu üzüntüler var ve biz her Türk vatandaşı gibi, Mehmetçiğimize bir nebze olsun moral verebilmek adına, en yüksek enerjimizle, son derece büyük bir gururla sınıra gittik ve askerlerimize moral vermeye çalıştık. Bu hislerde art niyet aramak ve moralsiz olmamızın beklenmesi, amacımıza ters bir duruş olurdu. Tüm şehit ailelerimize sabır ve şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum."

SEDA SAYAN

"İki gündür canlı yayında askerlerimizin bizim ziyaretimizle nasıl motive olduğunu, gözlerinin içinin güldüğünü anlatıyorum. Orada şarkıları, türküleri Mehmetçiğimizle birlikte söyledik. Birbirimize sarıldık. Kim ne derse desin; şimdi 'Hadi' deseler yine koşa koşa giderim. Cumhurbaşkanımız, bizi Mehmetçiğe moral vermek için oraya götürdü. Hepimiz dualarımızla Mehmetçiğimizin, komutanlarımızın yanında olduğumuzu ifade ettik. Keşke çirkin söz saldırıları yerine, orada yaşananları ve yapılan bu ziyareti takdir etselerdi. Çok yazık..."

SİBEL CAN

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk halkının özgür iradesi ile seçilmiş ve bizi gururla dünyanın her noktasında temsil etmektedir. Mehmetçiğimizin sınır operasyonu yaptığı bugünlerde onların yanına gidip moral verebildiysek ne mutlu bize... Bu tip etkinliklerin ve Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu bir makamın tartışma malzemesi yapılmasını etik bulmuyorum. Tüm dualarımız Mehmetçiğimizle..."

SERKAN ÇAĞRI

Vatanı, milleti koruyan bu yiğitlere bir yudum moral verdik diye edilmedik hakaret bırakmadı kötü niyetli ruhlar... Sanki halaylar çekmişiz, düğün dernek yapmışız gibi bir algı oluşturma çabasındalar. Yaptığımız ziyareti şehitlerimizle, eğlenceyle bütünleştirip bizi suç işlemiş gibi gösteriyorlar. Müzikten bu kadar korkmayın! Müzik duyunca ya da bir enstrüman görünce eğlence yapıldığını zannetmeyin. Çalınıp söylenen türküler, kahramanlık ve asker türküleridir. Moral vermek için elimde klarnet değil de silah mı olmalıydı? Bazıları öyle kin ve nefret dolu ki; vatanına, milletine saldıran düşmandan bile daha hain. Ötekileştirmek, suçlamak aciz insanların yapabildiği en kolay iştir. Bir vatan evladı olarak askerimizle kucaklaştım, onlarla can cana dertleştim. Saldırgan ruhlar, askerimiz sizi de koruyor meraklanmayın! Klarnete 'zurna' diyerek aşağılamaya çalışanlara da bir sözüm var: O zurnacıların, sizin kirlenmiş kalemlerinizden daha onurlu ve temiz nefesleri vardır. Sizin sanata ve sanatçıya verdiğiniz değeri de buradan anlamış olduk.

MUAZZEZ ERSOY

"Askerlerimizin yanına gitmenin mutluluğuyla, askerlere mâl olmuş 'Yaylalar' türküsü ile Esat Kabaklı'nın 'Bil Oğlum' türküsü söylendi. Orada davul, zurna yoktu. Serkan Çağrı, söylenen türkülere eşlik etti, hepsi bu. Dünyada geçmişteki birçok savaşta, mücadelede, ülkelerinin sanatçıları, askerlerinin yanına gidip moral konserleri verdi. Durum buyken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklama yapmasını anlayabilmiş değilim."

ALİŞAN

"Siyasetçi olmadığım için Kılıçdaroğlu'nun muhattabı değilim. Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'yla birlikte sınırdaki birliğimize gidip Mehmetçiğimize moral vermenin ne gibi bir sakıncası olabilir. Kılıçdaroğlu'nun bu moral gezisinden rahatsız olmasını anlayamadım."

CEYHUN ÇELİKTEN

"Biz memlekete dair, hicaz makamının en dertli, en içli notalarını paylaştık şerefli Mehmetçiğimizle... Fakat sen çok başka bir telden çalıyorsun be Kılıçdaroğlu! Biz Mehmetçiğe gittik, sen de YPG'ye git! Mahallesinde geçimsizliği yüzünden hiçbir oyuna alınmayan ve sürekli kavga çıkarmaya çalışan çocuklara benziyorsun. İlla eleştiri yapacaksan bir üslubun olsun ama galiba tam büyüyememişsin. Temennim, üslubu düzgün bir insan olarak bu dünyadan gitmen."

ÜNLÜLERİN ORTAK BİLDİRİSİ

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Ünlü sanatçılar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına yanıt olarak yazılı bir açıklama yaptı: 'CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır. Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaretamiz açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.' -İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Hande Yener, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Polat Yağcı, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu,