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'da podyuma çıkacak

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Paris Hilton Antalya'da podyuma çıkacak

Her yıl Antalya'da gerçekleşen Dosso Dossi Fashion Show'un bu yılki ilk sürpriz ismi oldu. Hilton, The Land of Legends Theme Park'ta 10 Haziran'da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak. 50 modelle birlikte podyumda yürüyecek olan Hilton, dört ayrı kıyafet giyecek. 'yi çok sevdiğini dile getiren Paris Hilton, kendisine yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten sosyetik yıldız, "'da olacağım için çok mutluyum. Hem iş, hem tatil fırsatı bulacağım" dedi. 7-12
Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Dosso Dossi Fashion Show, geçtiğimiz yıl Victoria's Secret modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve 'u aynı anda podyuma çıkararak büyük ses getirmişti.

'YİNE ÇOK KONUŞULACAĞIZ'
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, şöyle konuştu: "Bu yıl da çok iddialıyız. Çok konuşulacak bir şova hazırlanıyoruz. İlk meleğimiz Paris Hilton oldu. Yakın bir zamanda yeni isimlerimiz de netleşecek. Podyumumuzda dünya starları yürümeye devam edecek. Dünyanın gözü yine Türkiye'de, Antalya'da olacak."

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Paris Hilton Antalya'da podyuma çıkacak
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