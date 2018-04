JoaquIn Phoenix'in başrolünü oynadığı 'You Were Never Really Here' filminin galası, önceki gün New York'ta gerçekleşti. Phoenix'in aktris sevgilisi Rooney Mara, galada yakışıklı oyuncuyu yalnız bırakmadı. Filmde bir katili canlandıran Phoenix, kırmızı halıda filmin yönetmeni Lynne Ramsay'ye sarılarak poz verdi.

