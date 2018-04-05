Siyah beyazlıların oyun buluşması

Cemiyet, futbol ve sanat hayatının ünlüleri, önceki gün BJK ve Lenova işbirliğiyle hayata geçirilen, bir spor kompleksi içindeki ilk gerçek kapsamlı oyun alanı olan Lenovo Game On'un açılışında buluştu. Vodafone Park'taki açılışa; Hakan Sabancı, Mustafa Sandal, Fethi Kamışlı, Wilma Elles, Esra Erol, Nefise Karatay, Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic gibi birçok ünlü isim katıldı. Koyu Beşiktaşlı olan Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları Hatay ziyaretiyle ilgili de konuştu: "Allah tüm askerlerimize ve güvenlik güçlerimize kuvvet versin. Onlara biraz moral verebildiysek ne mutlu bize."

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