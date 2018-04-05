Burak Özçivt ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı 'Can Feda' filminin galası, önceki gün Emar Square'de yapıldı. Geceye filmin oyuncularının dışında Gökhan Keser, Murat Yıldırım-İmare Elbani ve Burak Sağyaşar-Hatice Şendil çiftleri de katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ekipten sözü ilk alan Burak Özçivit, şunları söyledi: "Türk askerinin dünyadaki konumunu biliyoruz; gücü ortada. Biz bunu filme de yansıtmak istedik. Türk askerinin vicdanı, kurşundan önce gelir. Amerikan filmleri yıllarca bize yaşamadıkları şeyi sattı. Biz içimizdeki bir hikayeyi anlattık."

'HERKESİN GÖREVİ VARDI'

?Film çekimleri süresince asker arkadaşı gibi olduklarını söyleyen Özçivit, sözlerine şöyle devam etti: "Bu filmde asker anıları biriktirdik. Çekimler süresince herkesin bir görevi vardı; çayı birimiz yaptı, ateşi birimiz yaktı yani herkes bir görev edindi." Eşi Burak Özçivit'i gala gecesinde yalnız bırakmayan Fahriye Evcen; asker filmlerini çok sevdiğini, iyi bir senaryo gelirse böyle bir filmde rol alabileceğini söyledi. Galaya eşi İmare Elbani ile birlikte katılan Murat Yıldırım ise yeni projeleri hakkında ser verip sır vermedi.

'EĞİTİMLERDE BAYILDIM'

Galaya sevgilisi Serenay Sarıkaya ile katılan Kerem Bürsin, 'Can Feda'nın çekimlerinin perde arkasıyla ilgili şunları söyledi: "15 gün Özel Tim'den ders aldık. Eğitimler süresince birkaç kez bayıldım. Askerimiz gerçekten çok ciddi eğitim alıyor. Ben hava kuvvetleri eğitimi gördüm, Burak kara kuvvetleri eğitimi gördü. Askerimizin aldığı eğitimi görmeden o hissi veremezdik."