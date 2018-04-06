Alaçatı ot kokacak

Çeşme Belediyesi'nin '9 Durak 9 Deneyim' tanıtım kampanyası kapsamında bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği Alaçatı Ot Festivali, kapılarını açtı. 9. Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da binlerce kişiyi ağırlayacak. Dün başlayan festivalin ilk etkinliği bir oteldeki Silvia Egger Gündevir'in 'Yediklerimizin bize verdiği enerji, otların ve baharın etkileri' konulu söyleşisi oldu. Sakız fidanı dikimi ve sağız ağacı koleksiyon bahçesinin ziyaret edileceği ilk gün, bir restorandaki yemek atölyesi ve bir oteldeki 'Türkiye Biyolojik Çeşitliliği' konulu video sunumu ile devam etti. Bugün ise festival kortejiyle Alaçatı sokakları renklenecek. Shining Star Awards 2016'da En Başarılı Festival, 2017 yılında ise İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Onur Ödülü'ne layık görülen Alaçatı Ot Festivali için bölgedeki tüm oteller doldu. Alaçatı Ot Festivali için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın koordinesinde, Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Alaçatı Ot Festivali'nin huzur içinde geçmesi için Çeşme Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 160 personele ek olarak 200 takviye ekibin görev yapacağını açıkladı. Festivalin başlangıcından bitimine kadar Çeşme'nin üç girişinde 24 saat esasına göre denetimlerin yapılacağı bildirildi.

TEMASI: KUŞKONMAZ-SARMAŞIK

Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki teması 'Kuşkonmazsarmaşık' olacak. Ilıman iklimlerin bitkilerinden biri olan kuşkonmaz, yabani doğada kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi özel olarak da yetiştirilebilmektedir. Herhangi bir kuşun üzerinde duramayacak kadar hassas olan kuşkonmaz bitkisi, estetik bir görünümü olduğu kadar lezzetli bir tada da sahip. Kuşkonmaz, doğadan toplanabildiği gibi Çeşme ve Alaçatı pazarlarında da Şubat-Nisan ayları arasında satın alınabiliyor. Tilki kuyruğu, tilkişen, kedirgen gibi pek çok yöresel ismi bulunan yabani kuşkonmaz bitkisinin bazı bölgelerde tatlı sarmaşık adını aldığı bilinmektedir. Acı sarmaşık ile de sıklıkla karıştırılmaktadır. Mutfaklarda hemen her bölgede yerini almış olan kuşkonmaz ve yabani kuşkonmaz, farklı pişirme teknikleriyle tüketilmektedir. Acı sarmaşıkla birlikte toplanıp satılan yabani kuşkonmazı ve acı sarmaşığı kullanırken bıçak kullanılmaması gerektiğini unutulmamalı.