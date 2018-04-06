Ali Naharcı’nın babasının Kazım Kara olduğu DNA testiyle açıklandı

Annesi Feriha Hanım ile Esra Erol'a katılan Ali Naharcı, babası Kazım Kara'ya, 36 yıldır öz çocuğu olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ali Naharcı, iki ağabeyinin de Kazım Kara ile birlikte yaşadığını ifade etti.

"KAZIM KARA İLE AYRILDIĞIMIZDA BEN ALİ'YE HAMİLEYDİM"

Anne Feriha "Kazım Kara ile ayrıldığımızda ben Ali'ye hamileydim. Ailem beni başkasıyla evlendirdi. Ali doğunca ikinci Eşimin üstüne kaydettirmek zorunda kaldık "dedi.

ANNEMİ İFFETSİZLİKLE SUÇLADI

Ali Naharcı 'Kazım Kara'ya babam sen misin diye sorduğumda, annemi iffetsizlikle suçladı' dedi. 7 yaşındayken babası bildiği kişinin aslında öz babası olmadığını öğrenen Ali Naharcı, 36 yıldır Kazım Kara'ya oğlu olduğunu ispatlamaya çalışıyor.

KAZIM KARA DNA TESTİNİ YILLAR SONRA KABUL ETTİ

Kazım Kara, DNA testini yıllar sonra kabul etti. Esra Erol'da DNA testi açıklandı. 36 yıl sonra canlı yayında DNA testi açıklandı. Biyolojik baba DNA testinde Kazım Kara çıkıtı ve Ali Naharcı kendisini tutamayarak babasının ve ağabeylerinin elini öptü. Yayının ilerleyen dakikalarında ise anneleriyle görüşmek istemeyen Erol ve Ercan kardeşlerin helalleşmesi herkesi gözyaşlarına boğdu.