Clubbaba Köyiçi sezonu açıyor

Modern yaşam ile Alaçatı kültürünü harmanlayan Clubbaba Köyiçi, yeni sezonu Alaçatı Ot Festivali ile açıyor. Clubbaba Köyiçi'nde Alaçatı Ot Festivali'yle eşzamanlı olarak, büyük markaların ürünleri 6-7-8 Nisan'da Lokal Pazar'da tüketiciye sunulacak. Clubbaba Köyiçi'ni Alaçatı'ya kazandıran işadamı Emin Önal, yeni sezonda yeni markalara evsahipliği yapacaklarını belirtti. Önal, "10 dönümlük bir açık alanda kurduğumuz Clubbaba Köyiçi geçtiğimiz yılın en çok ilgi çeken merkezlerden biri olmuştu. Bu sene de birbirinden ünlü markalar Clubbaba Köyiçi'nde olacak" dedi. Clubbaba Köyiçi'nde bu yıl Emre Altuğ'un ve Kaan Dağdelen'in işletmeciliğini yaptığı Gazino Sako da olacak. Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Gazino Sako da eski usul gazino ortamını Alaçatı'da yaşatacak.

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