SON DAKİKA: Kaynanalar dizisinin Tijen'i ünlü sanatçı Prof.Dr. Sevda Aydan yaşamını yitirdi

Türkiye'nin ilk sitcom dizisi Kaynanalar'ın Tijen'i ünlü sanatçı Prof. Dr. Sevda Aydan 87 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda eski milli basketbolcu Efe Aydan ile sinema sanatçısı Ege Aydan'ın annesi olan Sevda Aydan bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Türkiye'nin yayınlandığı dönemde taraflı tarafsız herkes tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen ilk sit com dizisi Kaynanalar dizisinde Tekin Akmansoy ile birlikte oynadığı "Tijen" karakterine hayat veren Kaynanalar dizisinin sevilen oyuncusu, ünlü soprano Prof. Dr. Sevda Aydan tedavi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayata veda etti. Bir süredir hastanenin Palyatif Bakım Servisi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Aydan'ın yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği yaşadığı belirtildi.

CENAZE NAMAZI YARIN

Yeni Asır'ın haberine göre, Sevenlerini büyük üzüntüye boğan Aydan'ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alaçatı Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Aydan yaşamının son günlerine kadar hastanelerde onkoloji hastalarını ziyaret ederek onlara moral veriyordu.

SEVDA AYDAN KİMDİR?

Sevda Aydan 1930 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1951 ve 53'te Ankara Devlet Konservatuarı Şan ve Opera Bölümleri'ni bitirdi. Ankara Devlet Operası'nda Traviata operasıyla sanat hayatına atılan sanatçı Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 1964'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden ayrılan sanatçı, çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği üzerine çalıştı. Televizyon dünyasında Türkiye'nin ilk sit com dizisi niteliği taşıyan Kaynanalar'da Tijen rolü ile tanındı. Sevda Aydan eski milli basketbolcu Efe Aydan ile sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.