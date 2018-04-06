Kiev’de 7 bin kişilik dev koro

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sahneye çıktı. Kiev Stereo Plaza'nın balo salonunda gerçekleşen konseri izleyen yaklaşık 7 bin kişi, Murat Dalkılıç'a şarkılarında eşlik etti. Kiev'de uzun süre sonra ilk defa bir Türk sanatçının verdiği konser büyük ilgi gördü. Özel sahne şovlarıyla unutulmaz bir geceye imza atan Dalkılıç; konser için İstanbul'dan teknik ekipmanlar getirterek, özel sahne ve ışık sistemi kurdurttu. Canlı performansıyla Kiev halkını kendisine hayran bırakan sanatçının, ilk uçakla ülkesine geri dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

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