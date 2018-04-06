Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

atv'nin Youtube'da açmış olduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı kanalın abone sayısı 100 bini aştı. Youtube CEO'su Susan Wojcicki, bu başarıyı tebrik etmek için Müge Anlı'ya Gümüş Oluşturma Ödülü gönderdi. Gümüş plaketin yanında ingilizce bir mektup da gönderen Wojcicki; Anlı'nın emeklerini büyük bir saygıyla takdir ettiğini, içeriklerin her bir abonenin hayatına değindiğinden emin olduğunu, abone sayısının günden güne artacağını bildiğini iletti. Müge Anlı, verilen plaket karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getirdi. Youtube'a ve Wojcicki'ye teşekkürlerini ileten Anlı, gurur duyduğunu ve bu ödülde abone olan herkesin emeği olduğunu belirterek izleyicilerine "Kanalımıza abone olun, 1 milyon olalım" çağrısında bulundu.

Müge Anlı’ya uluslararası ödül!