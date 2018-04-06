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‘Oynadığım role eşimle konuşarak hazırlanırım’

Atv’nin yeni dizisi ‘’ ile dram türüne geçiş yapan : Eşim Melis, çok iyi bir oyuncu koçu ve iyi bir gözü var. Oynadığım tüm rollere eşimle konuşarak hazırlanıyorum

Giriş Tarihi: 6.4.2018
‘Oynadığım role eşimle konuşarak hazırlanırım’

Her cumartesi atv'de ekrana gelen '' dizisinde 'Mert' isimli bir müteahhiti canlandıran , rolüne eşi Melis Kaygılaroğlu ile birlikte hazırlandığını söyledi. Komedi projeleriyle tanınan yakışıklı oyuncu, bu kez bir dram dizisinde rol alarak izleyiciyi şaşırtmıştı. Kaygılaroğlu, yeni rolüne hazırlık sürecini şöyle anlattı: "Rol aldığım tüm yapımlara eşim Melis'le konuşarak hazırlanıyorum. Melis iyi bir oyuncu koçu ve iyi bir göz. Karakterlere çalışırken ilk işim Melis'e danışmak oluyor açıkçası. Bu sefer en büyük derdimiz, uzun süredir komedi rolleri oynadıktan sonra, bir dramanın içinde olma durumuydu. Bunun hakkını verebilmek istedik. Yeni şeyleri denemek ve deneyimlemek ikimizin de hoşuna gidiyor." '', 'Harem', 'Baba Candır' ve 'Klavye Delikanlıları' dizilerindeki başarılı performansıyla komedinin aranan yüzleri arasına giren Uraz Kaygılaroğlu, 'Masum Değiliz'in ilk bölümünde sergilediği oyunculukla dramda da başarılı olduğunu gösterdi. Sosyal medyada da övgü dolu yorumlar alan ünlü oyuncu; yeni dizisindeki rol arkadaşları , Aras Aydın, , Sercan Badur ve Oya Unustası'yla çalıştığı için çok memnun olduğunu da söyledi. "Mert'i oynamak, yetenekli partnerlerim sayesinde çok daha keyifli oluyor" diyen Kaygılaroğlu, rolünü şöyle anlattı: "Mert', 35 yaşında bir müteahhit. Babasının şirketinde çalışan, sorumluluk sahibi biri. Soğukkanlı, zeki, vefalı bir karakter. Ailesinin 'da büyümüş olan tek çocuğu. Tek erkek çocuğu olmanın sorumluluğu ile erken yaşta olgunlaşmış. Yine inşaat sektöründen başka bir ailenin kızı olan 'Ceyda Koruhan' ile evlilik hazırlığı yapıyor. Liseden bu yana en yakın arkadaşları 'Volkan' ve 'Emir'. Onlar yol arkadaşları, sırdaşlar, dostlar... 'Mert'in, ailesi ve dostları için yapamayacağı bir şey yok."

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