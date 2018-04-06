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Şan dersleri almaya başladı

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Şan dersleri almaya başladı

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde Kanyon'da bir açılışa katıldı. Kendi adını taşıyan markası ile ilgili geri dönüşlerin harika olduğunu belirten Boluğur, şan dersleri almaya başladığını da açıkladı. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Rol aldığım dizilerde, filmlerde, belki de özel proje konserlerinde sahnede olmak isterim. Farklı şeylerle ilgilenmek, farklılıklara yönelmek beni çok motive ediyor. Farklı alanlarda kendimi eğitmek beni daha güçlü yapıyor."

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Şan dersleri almaya başladı
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