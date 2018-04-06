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'', 'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti

Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, Kanal D'nin dönem dizisi '' in yayınlanan bölümlerinde konu edinen kahraman tayyarecimiz 'un hayatıyla ilgili verilen yanlış bilgileri köşesine taşıdı. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...

Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 11:56
'Vatanım Sensin', Vecihi Hürkuş'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti

Kanal D'nin dönem dizisi '', ikinci kez ağır eleştirilerin hedefi oldu.
Çerkez Ethem konusunda büyük eleştiri alan dizi, bu kez de kahraman tayyarecimiz 'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti.

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'Vatanım Sensin', Vecihi Hürkuş'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti
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