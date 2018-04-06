'Vatanım Sensin', Vecihi Hürkuş'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti

Kanal D'nin dönem dizisi 'Vatanım Sensin', ikinci kez ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Çerkez Ethem konusunda büyük eleştiri alan dizi, bu kez de kahraman tayyarecimiz Vecihi Hürkuş'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti.