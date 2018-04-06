'Vatanım Sensin', Vecihi Hürkuş'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti

Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, Kanal D'nin dönem dizisi 'Vatanım Sensin' in yayınlanan bölümlerinde konu edinen kahraman tayyarecimiz Vecihi Hürkuş'un hayatıyla ilgili verilen yanlış bilgileri köşesine taşıdı. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:51Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 11:56
Kanal D'nin dönem dizisi 'Vatanım Sensin', ikinci kez ağır eleştirilerin hedefi oldu. Çerkez Ethem konusunda büyük eleştiri alan dizi, bu kez de kahraman tayyarecimiz Vecihi Hürkuş'u konu ettiği bölümleriyle şimşekleri üzerine çekti.