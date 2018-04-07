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'' dizisinin '’i 'a son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönem ilgiyle izlenen '' dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle hafızalara kazınan ve dün vefat eden 88 yaşındaki oyuncu, ressam ve opera sanatçısı , İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 7.4.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 15:15
'Kaynanalar' dizisinin 'Tijen’i Sevda Aydan'a son yolculuğuna uğurlandı

13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde vefat eden oyuncu, ressam ve opera sanatçısı , İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

"Kaynanalar" dizisinin Tijen'i son yolculuğuna uğurlandı

'' dizisinde '' karakterine hayat veren Aydan'ın cenaze törenine sanatçı dostları, ailesi ve sevenleri katıldı. Acı haberi, Bangkok'ta alan Sevda Aydan'ın oğlu oyuncu , annesinin cenazesine yetişemedi.

Sevda Aydan'ın diğer oğlu eski milli basketbolcu ise taziyeleri kabul etti. Annesinin son 6 ayını iyi geçirmediğini anlatan Efe Aydan, "En son bundan 10 gün önce annemle sohbet ettik ama genelde ben konuşuyordum, o dinliyordu" diyerek annesiyle olan son görüşmesini anlattı.

Öğle namazınI müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Sevda Aydan'ın cenazesi Alaçatı Mezarlığında toprağa verildi.

Usta sanatçı Sevda Aydan’ın oğulları kim biliyor musunuz?

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'Kaynanalar' dizisinin 'Tijen’i Sevda Aydan'a son yolculuğuna uğurlandı
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