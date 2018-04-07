Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, Emir Tavukçuoğlu ile evlendi. Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Başkanı Emir Tavukçuoğlu ile evlendi. Çift, düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Geceye iş ve televizyon dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Giriş Tarihi: 7.4.2018 14:48
DÜNYA EVİNE GİRDİ
Ekranların sevilen yüzü Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.