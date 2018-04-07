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, ile evlendi

Ünlü sunucu , ile evlendi. Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Başkanı Emir Tavukçuoğlu ile evlendi. Çift, düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Geceye iş ve televizyon dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Giriş Tarihi: 7.4.2018 14:48
Simge Fıstıkoğlu, Emir Tavukçuoğlu ile evlendi

DÜNYA EVİNE GİRDİ

Ekranların sevilen yüzü , yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

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Simge Fıstıkoğlu, Emir Tavukçuoğlu ile evlendi
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