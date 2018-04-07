Simge Fıstıkoğlu, Emir Tavukçuoğlu ile evlendi

DÜNYA EVİNE GİRDİ

Ekranların sevilen yüzü Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.