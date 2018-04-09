‘19 ya şında olsam seni kaçırma zdım’

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe
, önceki gece MOİ Sahne'de konser verdi. Sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde kelimenin tam anlamıyla hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. Tilbe'nin, yeni albümü 'Kış Gülleri'nden şarkılar söylediği gecede sürpriz bir evlilik teklifi de gerçekleşti. Ünlü sanatçı, bir hayranının "Benimle evlenir misin Yıldız?" diye bağırmasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Teklife "Kaç yaşındasın?" sorusuyla cevap veren Tilbe, salonu kahkahaya boğdu. Hayranının 19 yaşında olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı, "19 yaşında olsaydım seni kaçırmazdım" diyerek hem hayranının gönlünü aldı, hem de salonu bir kez daha güldürdü.