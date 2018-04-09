200 lira bahşiş

Başakşehir forması giyen Arda Turan
, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan
Turan ve yakın arkadaşı Burak Yılmaz'la İstanbul
gecelerinin tozunu attırdı. Bebek'te bulunan Angie adlı mekanda eğlenen Arda-Aslıhan Turan çiftine, çiçek satıcılarının ilgisi büyüktü. Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, kendisine gelen çiçekçilere "Kardeşim bana gelmeyin, çift olan onlar" diyerek pası Arda Turan'a attı. Bir anda çiçekçilerin arasında kalan yıldız futbolcu ve eşi, Bentley marka araçlarına güçlükle binebildi. Aracının önünü güllerle dolduran çiçekçilere teşekkür eden Turan, hepsine 200'er lira bahşiş vererek oradan uzaklaştı.