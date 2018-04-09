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200 lira bahşiş

Giriş Tarihi: 9.4.2018
200 lira bahşiş
Başakşehir forması giyen , önceki akşam eşi Turan ve yakın arkadaşı Burak Yılmaz'la gecelerinin tozunu attırdı. Bebek'te bulunan Angie adlı mekanda eğlenen Arda-Aslıhan Turan çiftine, çiçek satıcılarının ilgisi büyüktü. Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, kendisine gelen çiçekçilere "Kardeşim bana gelmeyin, çift olan onlar" diyerek pası Arda Turan'a attı. Bir anda çiçekçilerin arasında kalan yıldız futbolcu ve eşi, Bentley marka araçlarına güçlükle binebildi. Aracının önünü güllerle dolduran çiçekçilere teşekkür eden Turan, hepsine 200'er lira bahşiş vererek oradan uzaklaştı.
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200 lira bahşiş
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