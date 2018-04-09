Alaçatı’ya bahar geldi

Ünlü isimler, geçtiğimiz hafta sonu Alaçatı'da bir araya geldi. Her yıl düzenlenen Alaçatı Ot Festivali için İzmir'in ünlü tatil kasabasında buluşan isimler; hem gündüz, hem de gece keyifli vakit geçirdi. İstanbul'un popüler mekanı Esnaf, festival nedeniyle Alaçatı'da kapılarını açarken, mekanda eğlenen ünlüler arasında Özge Ulusoy
, Özlem Yıldız, Pelin Akil-Anıl Altan ve Hakan Meriçliler gibi isimler vardı. Esnaf'ın sahibi Atilla-Feyzan Bingöl çifti, Ot Festivali için rezervasyonların haftalar öncesinden kapandığını söyledi. Festival sonrası Maslak'taki kışlık mekanına dönen Esnaf, Alaçatı'da yaz sezonunu 1 Haziran'da açacak.