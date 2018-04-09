‘Albüm çıksın, sıra çocukta’

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Gökhan Tepe
, önceki akşam Kuzey Kıbrıs'taki Merit Crystal Cove Hotel'de konser verdi. Sevilen şarkılarının yanı sıra sözleri kendisine ait olan popüler parçaları da seslendiren Tepe, hayranlarının bir dakika bile yerlerine oturmasına izin vermedi. Gökhan Tepe, geçen yaz paparazzilerin çektiği fotoğraflar sonrasında rejime girdiğini belirterek yedi kilo verdiğini söyledi. Çocuk müjdesi de veren ünlü şarkıcı, "Bir seneyi daha çok çalışarak geçirdim. Albümü de çıkarttıktan sonra eşimle çocuk isteğimiz var. Nasip, kısmet" diye konuştu.