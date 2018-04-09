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Diva’yı aratmadı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Diva’yı aratmadı
Sezon boyunca 'la birlikte 'da performans sergileyen , Ersoy'un ani rahatsızlığı nedeniyle önceki akşam sahneye tek başına çıktı. Gece boyunca sanat müziğinden arabeske, 80'lerin unutulmaz şarkılarından güncel pop şarkılara kadar onlarca şarkı seslendiren sanatçı, konuklarını bir saniye bile yerlerinde oturtmadı. Fatih Ürek'i izleyenler arasında; Seda Sayan, Mesude Öztanık, Nur Yerlitaş, Ahmet Selçuk İlkan, Mehmet Dalmaz ve Seyyal Taner gibi ünlü isimler de vardı.
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Diva’yı aratmadı
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