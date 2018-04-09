Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç
, önceki gece Tarabya'da bir balıkçıda iş toplantısı yaptı. Yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şarkıcı, yaz için de konser programı olduğundan bahsetti. Ortaç, eşi Chloe Loughnan
'ın sosyal medyadaki bikinili paylaşımlarına değindi: "Eşim model, ne yapayım? Tabii ki değerlerimize önem veriyoruz ama hanıma 'Poz verme' demek bana 'Şarkı söyleme' demek gibi bir şey. Eşime saygı duyuyorum ve çalışmasını istiyorum." Eşinin modellik dışında oyunculuk da yapabileceğini söyleyen Ortaç, yanına gelen minik hayranıyla poz verdi. Ortaç, çocuk özlemini de bir kez daha dile getirdi.