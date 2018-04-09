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Eşim model ne yapayım?

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Eşim model ne yapayım?
Pop müziğin başarılı ismi , önceki gece Tarabya'da bir balıkçıda iş toplantısı yaptı. Yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şarkıcı, yaz için de konser programı olduğundan bahsetti. Ortaç, eşi 'ın sosyal medyadaki bikinili paylaşımlarına değindi: "Eşim model, ne yapayım? Tabii ki değerlerimize önem veriyoruz ama hanıma 'Poz verme' demek bana 'Şarkı söyleme' demek gibi bir şey. Eşime saygı duyuyorum ve çalışmasını istiyorum." Eşinin modellik dışında oyunculuk da yapabileceğini söyleyen Ortaç, yanına gelen minik hayranıyla poz verdi. Ortaç, çocuk özlemini de bir kez daha dile getirdi.
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Eşim model ne yapayım?
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