Eşyalarını sattı 3.7 milyon dolar kazandı

Avustralyalı aktör Russell Crowe, geçtiğimiz cumartesi günü Sotheby's'in ülkesinde düzenlediği müzayedede 200 parça eşyasını satışa çıkardı. Filmlerde giydiği kıyafetlerden mobilyalarına, gitarlarından otomobiline kadar pek çok eşyasını açık artırmaya çıkaran 54 yaşındaki aktör, beş saat içinde 3.7 milyon dolar kazandı. Aynı gün yeni yaşını da kutlayan Crowe için düzenlenen açık artırmaya 'Boşanma Sanatı' adı verildi. Dokuz yıl evli kaldığı Danielle Spencer'dan 2012'de ayrılma kararı alan Crowe, kısa süre önce resmen boşanmıştı. Ünlü aktörün, bir boksörü canlandırdığı 'Cinderella Man' filminde giydiği sporcu askısının açık artırmada 7 bin dolara alıcı bulması Crowe'u da şaşırttı. Askıyı espri olsun diye müzayede koyduğunu söyleyen ünlü aktör, "Askının en popüler parça olacağını kim tahmin edebilirdi ki!" dedi.



HANGİ PARÇA KAÇA SATILDI?

Russell Crowe'un, kendisine Oscar kazandıran 'Gladiator' filminde giydiği zırh, 125 bin dolar

'Gladiator'de kullanılan kılıç ve bıçak 70 bin dolar, Romalılar'ın tekerlekli arabası 65 bin dolar

Yine 'Gladiator'den deri bileklik 32 bin dolar, tahta idman kılıcı 20 bin dolar, gerçek boyutlu iki maket at 11 bin dolar

'Master and Commander' filminden kostümler 115 bin dolar

'Les Miserables' filminden kostümler toplam 28 bin dolar, 'Robin Hood' filminden kostüm ve aksesuvarlar 23 bin dolar

Charles Blackman'ın 1960 tarihli 'The Suitor' adlı tablosu 360 bin dolar

Crowe'un 'Master and Commander' filminde kullandığı 1890 yapımı Leandro Bisiach viyolin 150 bin dolar