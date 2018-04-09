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Londra’da dostluk konseri

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Londra’da Çanakkale dostluk konseri
Savaşı şehitlerini anmak için geçtiğimiz günlerde Londra Cadogan Hall'de Çanakkale Dostluk Konseri gerçekleştirildi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen konserde; Can Atilla'nın '57. Alay-Gelibolu Senfoni No: 2' adlı eseri, İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası tarafından icra edildi. Konseri; Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Kral V. George'un torunu Kent Dükü Prens Edward, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Britanya ve Anzak ülkeleri temsilcileri izledi.
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Londra’da Çanakkale dostluk konseri
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