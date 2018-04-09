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Salaş Viking!

‘Vikings’ dizisinin yıldızı , önceki gün kapsamında düzenlenen bir etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. Yakışıklı oyuncu, salaş görüntüsüyle herkesi şaşırttı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Salaş Viking!
Ülkemizde 'Vikings' dizisiyle tanınan Avustralyalı aktör , önceki gün İstanbul'a geldi. kapsamında Nişantaşı'nda gerçekleşen bir etkinliğe katılan 38 yaşındaki aktör, Türk hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlik alanına merdivenler yerine asansörle arka kapıdan giren Fimmel, hayranlarına ters köşe yaptı. Yüzlerce kişinin birlikte selfie çektirmek için birbiriyle yarıştığı ünlü oyuncu, salaş kıyafetleri ve kirli ayakkabılarıyla dikkat çekti. Son dönemin en gözde aktörleri arasında yer almasına rağmen sade görüntüsüyle şaşırtan Avustralyalı yıldız, giyim tarzıyla ilgili şunları söyledi: "Yıllardır böyleyim, kıyafetlere harcanan paralara acıyorum. Bence siz de acıyın."
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Salaş Viking!
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