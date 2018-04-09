Salaş Viking!

Ülkemizde 'Vikings' dizisiyle tanınan Avustralyalı aktör Travis Fimmel
, önceki gün İstanbul'a geldi. İstanbul Film Festivali
kapsamında Nişantaşı'nda gerçekleşen bir etkinliğe katılan 38 yaşındaki aktör, Türk hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlik alanına merdivenler yerine asansörle arka kapıdan giren Fimmel, hayranlarına ters köşe yaptı. Yüzlerce kişinin birlikte selfie çektirmek için birbiriyle yarıştığı ünlü oyuncu, salaş kıyafetleri ve kirli ayakkabılarıyla dikkat çekti. Son dönemin en gözde aktörleri arasında yer almasına rağmen sade görüntüsüyle şaşırtan Avustralyalı yıldız, giyim tarzıyla ilgili şunları söyledi: "Yıllardır böyleyim, kıyafetlere harcanan paralara acıyorum. Bence siz de acıyın."