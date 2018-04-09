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, 'ın pozları için konuştu

’ın eşi ’ın pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. Chloe Loughnan, verdiği pozlarla Instagram'ı sallıyor. Eşi Chloe Loughnan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Ne yapayım, hanım model. Ben 'git, soyun' demiyorum ki" dedi. Ünlü popçu Serdar Ortaç, model eşi Chloe Loughnan’ın mesleğine karışmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:07
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın pozları için konuştu

önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda dostları ile buluştu. Eşi, İrlandalı manken Chloe'nin Amerika- Miami'den henüz dönmediğini söyledi ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu

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Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın pozları için konuştu
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