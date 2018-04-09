Sportif tarzı beğenildi

19 Mayıs'ta evlenecek olan Prens Harry- Meghan Markle çifti, geçtiğimiz günlerde Sidney'deki Bath Üniversitesi'ni ziyaret etti. Prens Harry'nin kurucusu olduğu Invictus Oyunları'nın hazırlıklarını seyreden çift, öğrencilerle birlikte voleybol oynadı, onlara tezahürat yaptı. Prens Harry ile nişanlandığından bu yana daha klasik bir giyim tarzını tercih eden 36 yaşındaki Markle, bu kez siyah jean pantolonu ve uzun trençkotuyla sportif bir şıklık sergiledi. Çevresine gülücükler saçan Markle, yine çok sempatikti.

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