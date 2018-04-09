Yeşim Salkım: ‘Yusuf Güney gibi siz de kendiniz sınıra gidin’

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım
, Hatay'daki Mehmetçik ziyaretine çağrılmadığı için tepki gösteren Demet Akalın
'ı eleştirdi. Akalın, kendisi çağrılmadığı için Hatay'a giden sanatçılar arasında olmadığını söylemiş, ziyareti organize eden müzik yapımcısı Polat Yağcı'ya da "Gerçekleri söyle! Telefonumuz belli, adresimiz belli! 'Aradım, ulaşamadım'a sığınma gerçek değil çünkü" diye seslenmişti. Akalın, ayrıca Hatay'a giden grupta bulunan İbrahim Tatlıses'in "Demet 'yusuf yusuf'tan gelemedi" sözlerine de "Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor. Bana 'yusuf yusuf' diyen İbrahim Tatlıses; yazık, siz de gönderin çocuklarınızı, hadi bakalım" diye karşılık vermişti. Bu sözlerin ardından Yeşim Salkım, Demet Akalın'ı şu sözlerle sosyal medyada eleştirdi: "Ne uzattın kızım, nedir bu? Sanki tatile mi davet ediliyorsun? Anlamıyorum sizi. Sen gittin, ben gittim... Askerlik yapmış mı, yapmamış mı, benimki gitmiş mi gitmemiş mi? Çok arzu ediyorsan alırsın iki bilet gidersin. Bak Yusuf Güney
nasıl gitmiş... İzin mizin almana gerek yok; gidersin çalarsın kapılarını. Tek vicdanlı sen misin bu hayatta? Ülke savaşta, aslan gibi çocuklar ölüyor. Anneleri sabahlara kadar uykusuz. Bunların derdine bak! Ayıp hakikaten. Geçin bu vatansever ayakları.
Demet Akalın, Mehmetçik ziyaretini organize eden Polat Yağcı'nın kendisini çağırmadığını belirterek "Telefonumuz belli, adresimiz belli. 'Aradım, ulaşamadım' demek olmaz" demişti.