Zlatan’ın ABD günlüğü

LA Galaxy takımına transfer olan Zlatan Ibrahimovic, ABD'de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayan ünlü futbolcu, önceki akşam Staples Center'da oynanan LA Lakers-Minnesota Timberwolves maçını izledi. İsveçli futbolcunun en ön sırada izlediği karşılaşma Lakers'ın mağlubiyetiyle sonuçlanırken, tribünde Zlatan şov vardı. Lakers taraftarlarıyla selfie üstüne selfie çektiren ünlü futbolcu, daha sonra Shaquille O'Neal ile de bir araya gelerek sohbet etti.

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