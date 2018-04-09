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Zlatan’ın günlüğü

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Zlatan’ın ABD günlüğü

LA Galaxy takımına transfer olan Zlatan Ibrahimovic, 'de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayan ünlü futbolcu, önceki akşam 'da oynanan LA Lakers-Minnesota Timberwolves maçını izledi. İsveçli futbolcunun en ön sırada izlediği karşılaşma Lakers'ın mağlubiyetiyle sonuçlanırken, tribünde Zlatan şov vardı. Lakers taraftarlarıyla selfie üstüne selfie çektiren ünlü futbolcu, daha sonra Shaquille O'Neal ile de bir araya gelerek sohbet etti.

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Zlatan’ın ABD günlüğü
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