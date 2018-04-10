Alişan ve Buse Varol büyük şoktan sonra...

VERDİĞİ SÖZÜ TUTABİLECEK Mİ?

Alişan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altı ay içinde evleneceğine dair verdiği sözü, bir yıl rötarlı da olsa tutmak için iki ayağının bir pabuca girdiğini yazmıştım!