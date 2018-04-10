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ve büyük şoktan sonra...

Ünlü şarkıcı , gönlünü rol arkadaşı 'a kaptırmıştı. Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etmiş, sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etmişti. Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sormuş, Buse Varol ise heyecanını 'Bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etmişti. Ünlü çift aile arasında nişanlandı. Ancak Alişan aceleci davranınca büyük şok yaşamıştı. Peki Alişan Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği sözü tutabilecek mi? İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt’un o yazısı…

Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:55
Alişan ve Buse Varol büyük şoktan sonra...

VERDİĞİ SÖZÜ TUTABİLECEK Mİ?

'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altı ay içinde evleneceğine dair verdiği sözü, bir yıl rötarlı da olsa tutmak için iki ayağının bir pabuca girdiğini yazmıştım!

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Alişan ve Buse Varol büyük şoktan sonra...
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