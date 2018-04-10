İşte botoks iddialarıyla gündeme gelen Hakan Peker'in eşi Arzu Peker

Hakan Peker, Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı sallamış, o paylaşım ‘Hakan Peker botoks mu yaptırdı?’ sorusunu akıllara getirmişti. 56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etmiş, Hakan Peker'in estetik mağduru olduğu söylenmişti. Hakkında yapılan botoks yaptırdı iddialarına sert bir cevap veren Hakan Peker, "Estetik değil ödem yapmışım, saçma sapan yorum yapmayın" diyerek ateş püskürmüştü. Bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşım yine çok konuşuldu. Eşi Arzu Peker ile fotoğraf paylaşan Hakan Peker eşinin doğum gününü kutladı. İşte o fotoğraf…
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:34
Hakan Peker'in bir ara neredeyse oğluyla aynı yaştaymış gibi duran fotoğrafı sosyal medyada dolaşıyordu. 56 yaşında olmasına rağmen Peker, hep genç ve aynı kalmayı başarıyordu.