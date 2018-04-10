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Nusret’in yaptırdığı külliyede sona gelindi

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dünya çapında üne kavuşan et restoranı sahibi Nusret Gökçe’nin, doğum yeri olan Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliye tamamlanmak üzere. 4 bin metrekare üzerine yapılan külliyede cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:36
Nusret’in yaptırdığı külliyede sona gelindi

Sosyete kasabı Nusret'in doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliyede sona gelindi. Temeli 10 Temmuz'da atılan külliye 20 Nisan'da açılacak.

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Nusret’in yaptırdığı külliyede sona gelindi
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