Haberler Günaydın Haberleri Nusret’in yaptırdığı külliyede sona gelindi

Nusret’in yaptırdığı külliyede sona gelindi Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dünya çapında üne kavuşan et restoranı sahibi Nusret Gökçe’nin, doğum yeri olan Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliye tamamlanmak üzere. 4 bin metrekare üzerine yapılan külliyede cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:36