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‘Düğün ertesi sete gidince evlilik sahnesi ilginç gelmedi’

Giriş Tarihi: 11.4.2018
‘Düğün ertesi sete gidince evlilik sahnesi ilginç gelmedi’

Bir komedi fenomeni olan '' serisinin yeni filmi 'Oflu Hoca Trakya'da' bu cuma vizyona giriyor. ve Serkan Karaarslan'ın yönettiği filmde Çetin Altay'ın canlandırdığı 'Oflu Hoca'nın bir karışıklık üzerine zorla evlendirilmeye çalıştırıldığı sahne sinemaseverleri güldürecek. Altay, filmdeki bu eğlenceli sahne hakkında şöyle konuştu: "Evliliğin zorla olanı, film bile olsa kötü tabii ki... Sevenleri sevdiğine versinler. Filmin eğlenceli bir sahnesi fakat evlilik işi yanlış anlamadan dolayı zaruri bir durum haline gelince, işin rengi hepten değişiyor." Kendi düğününden birkaç gün sonra 'Oflu Hoca Trakya'da' için sete giden Altay; bu sahnenin kendisi için çok kolay geçtiğini vurgulayarak "Alışmıştım nikaha, çok ilginç olmadı. birkaç gün sonra sete girince, sanki kendi nikahımdaymışım gibi davrandım" diyerek espri yaptı.

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‘Düğün ertesi sete gidince evlilik sahnesi ilginç gelmedi’
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