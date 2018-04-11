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Gerçek aşkı bir profesör

Ünlü aktör ’in, güzel MIT profesörü ile altı aydır gizlice flört ettiği ortaya çıktı. İkili, bir mimari proje için tanışıp yakınlaşmış

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Gerçek aşkı bir profesör

ile evliliğini bitirdikten sonra ilk eşi 'a döndüğü iddia edilen 'in gerçek aşkının bir profesör olduğu ortaya çıktı. MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) mimari alanında çalışmalar yapan profesör ile Brad Pitt'in altı aydır gizlice görüştüğü konuşuluyor. Mimari tutkusuyla tanınan Pitt'in; bir proje için 42 yaşındaki profesör Oxman'dan destek alması üzerine ikilinin arkadaş olduğu ve zamanla yakınlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz Kasım ayında Oxman'ı görev yaptığı üniversitede ziyaret eden Pitt'in öğrencilerle çektirdiği bir fotoğraf da paylaşılmıştı. Yakışıklı oyuncunun Oxman ile yan yana bir fotoğrafının da paylaşıldığı ancak bu karenin sosyal medyada kısa sürede kaldırıldığı öne sürüldü.

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Gerçek aşkı bir profesör
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