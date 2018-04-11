Gerçek aşkı bir profesör

Angelina Jolie ile evliliğini bitirdikten sonra ilk eşi Jennifer Aniston'a döndüğü iddia edilen Brad Pitt'in gerçek aşkının bir profesör olduğu ortaya çıktı. MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) mimari alanında çalışmalar yapan profesör Neri Oxman ile Brad Pitt'in altı aydır gizlice görüştüğü konuşuluyor. Mimari tutkusuyla tanınan Pitt'in; bir proje için 42 yaşındaki profesör Oxman'dan destek alması üzerine ikilinin arkadaş olduğu ve zamanla yakınlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz Kasım ayında Oxman'ı görev yaptığı üniversitede ziyaret eden Pitt'in öğrencilerle çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı. Yakışıklı oyuncunun Oxman ile yan yana bir fotoğrafının da paylaşıldığı ancak bu karenin sosyal medyada kısa sürede kaldırıldığı öne sürüldü.

BUGÜN NELER OLDU