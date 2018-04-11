‘Mert’le aramıza mesafe koymadık’

Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki akşam İstinyePark'ta görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahadır, rol aldığı dizideki partneri Mert Fırat'la birlikte olduklarını iddiasına da açıklık getirdi: "Dizideki partnerlerin kaderi bu, yakıştırma yapılıyor. Biz arkadaşız, ikimiz de gerekli açıklamaları yaptık. Haberler yüzünden arkadaşlığımıza mesafe koymadık." Mert Fırat'ın sevgilisi Hande Doğandemir'in de dizi setini ziyaret ettiğini söyleyen Bahadır, "Sete geldiğinde Hande'yle de konuşuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah bu konular son bulur" dedi.

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