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‘Mert’le aramıza mesafe koymadık’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
‘Mert’le aramıza mesafe koymadık’

Oyuncu , önceki akşam İstinyePark'ta görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahadır, rol aldığı dizideki partneri 'la birlikte olduklarını iddiasına da açıklık getirdi: "Dizideki partnerlerin kaderi bu, yakıştırma yapılıyor. Biz arkadaşız, ikimiz de gerekli açıklamaları yaptık. Haberler yüzünden arkadaşlığımıza mesafe koymadık." Mert Fırat'ın sevgilisi 'in de dizi setini ziyaret ettiğini söyleyen Bahadır, "Sete geldiğinde Hande'yle de konuşuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah bu konular son bulur" dedi.

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‘Mert’le aramıza mesafe koymadık’
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