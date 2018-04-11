Mustafa Keser: Mehmetçiğin arkasında durmak suç mu?

Sanatçı Mustafa Keser
, TRT Müzik'teki programında Mehmetçiğe destek vermek için Hatay
'a giden sanatçılara yönelik sözler nedeniyle CHP
'yi eleştirmişti. "Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim" diyen Keser, önceki gün CHP İlçe Başkanı Sinan Çiçek'in önderliğinde bir kısım CHP'li tarafından protesto
edildi. Keser, önceki gün Göktürk'teki mekanının önüne siyah çelenk koyarak bildiri okunmasının ardından GÜNAYDIN'a konuştu. "Onların basın açıklamasıyla benimkini yan yana koyup bakın; hangisinde hakaret var, görün. Hepsini Allaha havale ediyorum" diyen Keser, "Neden sizin üzerinize oynanıyor?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Ben 73 yaşındayım. Bir tek Orhan Abi (Gencebay) benden bir yaş büyük galiba. Sanat camiasında adı geçenlerin hepsinden büyüğüm. Çok şükür ki, bu yaşımda hala saygı görüyorum. Müzikholüme 20'li yaşlardaki gençler geliyor. Konserlerim dolup taşıyor. Herkese hitap edebilmemin nedeni hem insani duruşuma, hem de gerçek bir sanatçı olmama bağlı. Herkes evinde otururken ben senede 60-70 konser yapıyorum. 20 seneden fazladır TV'de program yapıyorum. Diğerlerinden daha fazla göz önünde olduğum için benim üstümden bir algı yaratılırsa daha fazla dikkat çekeceklerini düşünüyorlar sanırım. Ben yıllarca TV'deki programlarda; hem İslami, hem Atatürkçü duruşumla, yüzlerce defa bayrak, vatan, millet söz konusu olduğunda kendisini tutamayıp ağlamış biriyim. Vatanına, milletine bu kadar bağlı bir insanım ben. Bu yaştan sonra kimseye minnet edecek halim yok. Allah'a şükür çoluğumun çocuğumun da geleceklerini garanti altına aldım." 'MÜZİKLE ACIYI PAYLAŞIRIZ'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tükürmek gibi bir söyleminin olmadığını, sözlerinin de arkasında olduğunu ifade eden Keser, şöyle konuştu: "Şehit ailesinin evine gidip musikimizin içinde yer alan ağıtımla yanlarında olabileceğimi, bu durum karşısında söz söylemeleri üzerine de yüzüme tükürebileceklerini, söylemediklerinde de benim onların yüzüne tüküreceğimi ifade ettim. Musikimiz ile bizler aşkı, hüznü, sevinci, acıyı paylaşırız. Kılıçdaroğlu'na tükürmek gibi bir söylemim olmadı. Bu hakaret değil. 25 yıla yakın canlı yayın yapmışım, bir tek sürç-i lisan etmemişim. Neyi, nerede söyleneceğini çok iyi bilirim." Ünlü sanatçı, "Olaylar büyümesin diye Kılıçdaroğlu'nun sizi aramasını bekler misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, öyle bir beklentim yok. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da benim niyetimi bildiğini düşünüyorum. Ancak siyasi ortamdan nemalanmak adına yanlışların arkasında duruyorlar. Sırf siyasi menfaat uğruna bu işi kaşıyorlar. Bunu Allah da istemez, kul da. Benim siyasetle alakam yok. Mehmetçiğin ve reisicumhurun arkasında durmak suç değil; bundan doğal ne olabilir? 30 senedir İstanbul
'dayım. 15 yılda yapılan hizmetleri görüyorum; bunları nasıl inkar ederim? El pençe divan duran liderler gördük yıllarca. Bugüne kadar sevgili Cumhurbaşkanımız kadar dik duran kim var? Aslan gibi duruyor, bunu nasıl görmezden gelirsin... Bu duruş da birilerini rahatsız ediyor demek."
'TEPKİ GÖSTERENLERİN YÜZDE 90'I BENİ DİNLİYOR' Kendisine
tepki gösterenlerin siyasi amaç uğruna alet olduklarını söyleyen Keser, sözlerine şöyle devam etti: "Eminim ki, tepki gösterenlerin yüzde 80'i, 90'ı beni dinleyen insanlar ama sırf particilik davasına, siyasi görüş davasına böyle bir duruma alet oluyor, benim üstümden algı oluşturmaya çalışıyorlar. Benim gibi asker lafına bile ağlayan bir adamın; askerlere, Mehmetçiğimize, şehitlerimize herhangi bir şey söylemesi, hakaret etmesi mümkün mü? Şehit ailelerini işin içine sokup bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar."