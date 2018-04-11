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herkesten gizli doğum yaptı

Güzel oyuncu 'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Hamileliğini medyadan gizleyen 39 yaşındaki aktris, doğumu da büyük bir gizlilik içinde yaptı. Senarist sevgilisi Jamie Linden ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan güzel oyuncunun, geçtiğimiz pazartesi günü doğum yaptığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında McAdams'ın ilk bebeğine hamile olduğu söylentileri yayılmış ancak bu iddia doğrulanamamıştı. McAdams ile Linden, 2016 yazından bu yana birlikte.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:12
Rachel McAdams herkesten gizli doğum yaptı

BİR ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Jamie Linden'ın sevgilisi Kanadalı oyuncu 'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. 39 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz pazartesi günü doğum yaptığı tahmin ediliyor.

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Rachel McAdams herkesten gizli doğum yaptı
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