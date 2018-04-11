Şıklık konuştu

Gigii's, 2018 ilkbaharyaz koleksiyonunu Gülnur Güneş evsahipliğinde önceki akşam tanıttı. Giydikleri transparan ve derin dekolteli kıyafetleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri ise Deniz Akkaya
, Merve Boluğur
ve Didem Soydan oldu. Gecenin sürpriz konukları arasında yer alan Deniz Seki ise, davetlilere bir sürpriz yaparak, sahnede sevilen parçalarını seslendirdi. Davete Aslıhan Karalar, Ece Erken, Oktay Kaynarca, Özge Ulusoy, Nefise Karatay, Müge Boz, Burcu Güneş ve Çağla Şıkel gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.