Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Şişmanladım ama Caner söylemiyor

‘Şişmanladım ama Caner söylemiyor

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
‘Şişmanladım ama Caner söylemiyor
Beşiktaşlı futbolcu ve dört aylık hamile olan eşi , önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Spor tarzda giyinen çift, kahvaltı yapmak için Bebek Kahvesi'ne geçti. Keyifleri yerinde görünen ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Erkin, eşinin kilo almadığını "Kendine dikkat ediyor, şişmanlamıyor" sözleriyle dile getirdi. Bunun üzerine "Çok tatlı ya! Şişmanladım aslında ama söylemiyor" diyen Ovalı, duygularını şöyle dile getirdi: "Anneliği giderek daha çok hissediyorum. Güzel bir duygu. İçimde bir can var. Allah isteyene nasip etsin."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Şişmanladım ama Caner söylemiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN