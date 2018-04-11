‘Şişmanladım ama Caner söylemiyor

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin
ve dört aylık hamile olan eşi Şükran Ovalı
, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Spor tarzda giyinen çift, kahvaltı yapmak için Bebek Kahvesi'ne geçti. Keyifleri yerinde görünen ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Erkin, eşinin kilo almadığını "Kendine dikkat ediyor, şişmanlamıyor" sözleriyle dile getirdi. Bunun üzerine "Çok tatlı ya! Şişmanladım aslında ama söylemiyor" diyen Ovalı, duygularını şöyle dile getirdi: "Anneliği giderek daha çok hissediyorum. Güzel bir duygu. İçimde bir can var. Allah isteyene nasip etsin."