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Ünlü oyucu ’in gerçek aşkı bir profesör!

Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra hiç kimseyle görüntü vermeyen ve adı farklı isimlerle birlikte anılan ’in yeni sevgilisiyle yan yana çekilen ilk fotoğrafı yayımlandı. Mimar ve MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) profesörü Neri Oxman’la aşk yaşamaya başadığı iddia edilen Brad Pitt’in Oxman’la ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Oxman’la geçtiğimiz sonbahardan bu yana birlikte olduğu öne sürülen Pitt’in, kasım ayında sevgilisinin çalıştığı laboratuvara yaptığı ziyaret esnasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayımlandı. 54 yaşındaki ABD’li aktörün, 42 yaşındaki İsrail kökenli Amerikalı Oxman’la akademik grup fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 15:59
Ünlü oyucu Brad Pitt’in gerçek aşkı bir profesör!

GERÇEK AŞKI BİR PROFESÖR

Ünlü aktör 'in, güzel MIT profesörü Neri Oxman ile altı aydır gizlice flört ettiği ortaya çıktı. İkili, bir mimari proje için tanışıp yakınlaşmış.

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Ünlü oyucu Brad Pitt’in gerçek aşkı bir profesör!
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