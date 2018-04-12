Aleyna Tilki’yi görenler şaştı kaldı!

Genç yaşta üne kavuşan popçu Aleyna Tilki, tanınmaya başladığı ilk zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olmuş; "Bazı insanlar çamurla oynarken ben müzik yapıyordum" cevabını vermişti. Tilki'nin bu sözlerini doğrular nitelikte bir video kaydı ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'nin yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yıllar önce çekilen videoda Aslı Güngör'ün o dönem popüler olan "Son öpücük" şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.