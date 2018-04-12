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’yi görenler şaştı kaldı!

'Cevapsız Çınlama' ve 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla genç yaşta üne kavuşan popçu , tanınmaya başladığı ilk zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olmuş, "Bazı insanlar çamurla oynarken ben müzik yapıyordum" cevabını vermişti. Geçtiğimiz günlerde 18 yaşında giren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin yıllar önce çekilen video görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:43
Aleyna Tilki’yi görenler şaştı kaldı!

Genç yaşta üne kavuşan popçu , tanınmaya başladığı ilk zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olmuş; "Bazı insanlar çamurla oynarken ben müzik yapıyordum" cevabını vermişti. Tilki'nin bu sözlerini doğrular nitelikte bir video kaydı ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'nin yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yıllar önce çekilen videoda Aslı Güngör'ün o dönem popüler olan "Son öpücük" şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Photoshop'u abartan ünlü isimler (Aleyna Tilki )

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Aleyna Tilki’yi görenler şaştı kaldı!
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