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’den bir skandal daha!

’nun Mehmetçiğe moral vermek için ’a gittiler diye ağır hakaretler yağdırdığı sanatçılara, ’li belediyelerden yasak geliyor! Silifke Belediyesi, o isimlerden biri olan ’ın konserini iptal etti

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
CHP’den bir skandal daha!
KONSER 13 MAYIS'TAYDI
'den ortalığı karıştıracak ambargo! Afrin zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kahraman Mehmetçiğe moral vermek için 'a giden sanatçılar cezalandırılmaya başlandı. Mersin Silifke'nin CHP'li Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, 13 Mayıs'ta ilçelerinde sahneye çıkacak olan 'ın konserini iptal etti. Fettah Can da Hatay'a giden sanatçılardan biriydi.

'ÖZGÜRLÜK DİYENLER YAPTI'
Duruma tepki gösteren Fettah Can, şöyle konuştu: "Söyleyecek söz yok, yazık. Mehmetçiğin yanında olmak suç, bu da cezası galiba. Bu konser için verilen söze güvenip plan yapmıştık. Öğreniyoruz ki başkan bey, baskı altında kalacağından teklifinden vazgeçmiş. Konserin yapılıp yapılmaması önemli değil; bu, derin ve acı bir olay. Bunu özgürlük diye bağıranların yapması trajikomik."
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CHP’den bir skandal daha!
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