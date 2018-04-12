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En cici aşıklar geliyor!

Giriş Tarihi: 12.4.2018
En cici aşıklar geliyor!
Senaryosunu '' programının yazarlarının kaleme aldığı 'Cici Babam' filmi, 20 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Onur Buldu, , Yasemin Conka, , Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu'nun paylaştığı film; bir ailenin komik maceralarını konu alıyor. Filmin konusu şöyle: 'Hacı' (Onur Buldu) ve 'Mahmut' (Onur Atilla) birbirinden çok farklı iki kardeştir. Kardeşleri 'Fatoş' (Meltem Yılmazkaya) ise ikisinden de farklıdır ve 'Abdülkadir'e (Burak Topaloğlu) çok aşıktır. İsviçre'den gelin gelen 'Ayşe' de (Derya Karadaş) çiğ köfte ustası eşi 'Hacı'ya (Onur Buldu) büyük bir aşk beslemektedir. Ailenin nar üreticisi annesi 'Melahat' ise (Yasemin Conka) köyün gitar öğretmeni 'Tanju'ya (Mahir İpek) abayı yakmıştır. Aşkı ve aile olmayı, kendilerince yöntemlerle yeniden öğreneceklerdir...
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