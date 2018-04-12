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'a eşinden sürpriz doğum günü

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Funda Arar'a eşinden sürpriz doğum günü
Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz günlerde yaşgününü Cahide Müzikhol'de kutladı. Eşi Febyo Taşel'in organize ettiği sürpriz parti, Funda Arar'la yakın dostlarını da buluşturdu. En sevdiği arkadaşları, eşi ve Cahide şov ekibi ile doğum günü pastasını üfleyen Arar, daha sonra mekanda performans sergileyen müzik grubu Rubato'nun daveti üzerine sahneye çıktı. Arar, 'Bir Teselli Ver' ile 'Batsın Bu Dünya' şarkılarını seslendirdi. Gecenin ilerleyen dakikalarında konuklar arasında bulunan Kubat da Rubato ile düet yaptı.
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Funda Arar'a eşinden sürpriz doğum günü
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