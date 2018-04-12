Gecelerin sürpriz ikilisi

Futbol menajeri Ahmet Bulut
, önceki akşam oyuncu Ayşe Tolga
ve bir kadın arkadaşıyla birlikte Bebek'te görüntülendi. Angie'deki özel bir partiye katılan Ahmet Bulut, gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Bulut'un yanında bulunan Ayşe Tolga ve arkadaşı koşar adımlarla mekana girerken, ünlü menajer geriye çekilerek objektiflerden saklanmaya çalıştı. Bulut, Ayşe Tolga içeriye girdikten bir süre sonra mekana girdi. Geçtiğimiz Aralık ayında eşi Ayşe Bulut ile yaşadığı köpek kriziyle gündeme gelen ünlü menajer; eşinin kendisinden habersiz köpeğini barınağa göndermesi üzerine çılgına dönüp boşanma davası açmıştı.