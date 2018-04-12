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'' yine birinci! 12. bölümde neler oldu?

yine zirvede! Merakla beklenen 11 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu... Yeni yılda adından en çok söz ettiren, atv'nin fırtınalar estiren dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', çarşamba akşamına damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve ’ın yapımcılığını üstlendiği iddialı dizi ‘Sen Anlat Karadeniz’, tahtını kimseye bırakmayan Diriliş Ertuğrul’u tahtından etti ve en çok izlenen yapım oldu. Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler’de %15,00 izlenme oranı ve %32,42 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:30
'Sen Anlat Karadeniz' yine birinci! 12. bölümde neler oldu?

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %15,00 izlenme oranı ve %32,42 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

SOSYAL MEDYADA DA BAŞARISINA DEVAM EDİYOR

Sen Anlat Karadeniz'in 12. Bölüm etiketi #nefesimol, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #nefesimol etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

12. BÖLÜM ÖZETİ:

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur.

Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun.

Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda , Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. , , Mehmet Ali Nuroğlu, , ve 'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor, ve iddialı dizi daha ilk bölümünden bu yana başarısını devam ettiriyor.

'Sen Anlat Karadeniz' yine birinci! 11. bölümde neler oldu?

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'Sen Anlat Karadeniz' yine birinci! 12. bölümde neler oldu?
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